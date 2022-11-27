مفوضية حقوق الإنسان بالسودان تحتفي باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

دعا رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان رفعت ميرغني عباس الأمين، إلى وضع التشريعات والسياسات التي تحد من انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة والعمل على إعطائها المزيد من الحقوق وتوعية المجتمع بحقوق النساء.

جاء ذلك في الورشة التشاورية لمناقشة أوضاع العنف ضد المرأة في السودان ـ التي نظمتها المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يوافق الخامس والعشرين من شهر نوفمبر، وحملة الستة عشر يوما لمحاربة كافة أشكال العنف ضد المرأة.

وقال رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان إن الورشة تهدف لمناقشة كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، موضحا أن فكرة العنف ليست عمل مادي أو جسدي فقط وإنما ترتبط بالسياسات والتشريعات أو التمييز الذي يؤثر على النساء، كاشفا عن عدد من الإشكاليات في الإجراءات والتدابير.

وأكد رفعت أهمية التوعية لمحاربة العنف ضد النساء، مشيرا إلى ضرورة إكمال الإجراءات التي بدأت للمصادقة على اتفاقية سيداو واتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على العنف ضد النساء.