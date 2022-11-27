استطلاع: مخاوف من أزمة مالية مع ارتفاع تكاليف الاقتراض في كوريا الجنوبية

أظهر استطلاع أجراه بنك كوريا الجنوبية المركزي، اليوم الأحد، أن ما يقرب من 60% من الخبراء الاقتصاديين والماليين قلقون من أن تواجه البلاد أزمة مالية على المدى القصير، وسط مخاوف من تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على الشركات والأسر.



وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه وفقا للاستطلاع الذي أجراه بنك كوريا وشمل 72 خبيرا في الداخل والخارج في وقت مبكر من هذا الشهر، قال 3ر58% أن هناك فرصا عالية أو عالية جدا لحدوث أزمة مالية شاملة "في غضون عام".



وارتفع الرقم عن 9ر26% في استطلاع مماثل أجري في مايو الماضي.



ومن بين عوامل المخاطرة، أشار 8ر27%، وهي أكبر نسبة بين المشاركين في الاستطلاع، إلى التحديات التي تواجه الشركات عند تأمين الأموال اللازمة وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض.



وأعرب 7ر16% من الخبراء عن قلقهم بشأن ارتفاع مستوى ديون الأسر وتزايد أعباء خدمة الديون.



ورفع بنك كوريا المركزي سعر الفائدة بمقدار 75ر2 نقطة مئوية مجمعة منذ أغسطس من العام الماضي للسيطرة على التضخم.



كما رفعت البنوك أسعار الفائدة على القروض التي جعلت من الصعب على الشركات والأسر الاقتراض أو سداد الديون.