النمسا تسجل 4483 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

سجلت النمسا 4483 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و544 ألفا و112، وترتفع الوفيات إلى 21 ألفا و187.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 20 مليونا و46 ألفا و561 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.