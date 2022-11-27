فاتوشي: يجب أن ننحي السياسة خارج أطر التحقيق في أصول كورونا

حث أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض المنتهية ولايته، المسؤولين اليوم الأحد على "وضع السياسة خارج" أطر التحقيق في أصول كوفيد-19 في الصين.



وفي حديثه في برنامج متلفز نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، قال فاوتشي إنه يتحلى بذهن متفتح، لكنه كرر أن الدليل "قوي جدًا" على أن الفيروس نتج عن شئ غير طبيعي.



وأضاف فاوتشي عن الحكومة الصينية: "إنهم متشككون للغاية في أي شخص يحاول اتهامهم، نحن بحاجة إلى إجراء حوار مفتوح مع علمائهم وعلمائنا، وإبعاد السياسة عنه".



وأشار الجمهوريون إلى أنهم يخططون للتحقيق في أصول الوباء عند أخذ الأغلبية في مجلس النواب في يناير الماضي وكذلك فاوتشي نفسه، مما يشير إلى أن كوفيد-19 نشأ من المختبر.