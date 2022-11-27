 المكسيكيون ينظمون مسيرة احتفالا بمرور 4 سنوات على رئاسة أوبرادور - بوابة الشروق
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المكسيكيون ينظمون مسيرة احتفالا بمرور 4 سنوات على رئاسة أوبرادور

د ب أ
نشر في: الأحد 27 نوفمبر 2022 - 11:18 م | آخر تحديث: الأحد 27 نوفمبر 2022 - 11:18 م

نزل الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، وهو زعيم احتجاجي منذ فترة طويلة، مع آلاف المكسيكيين، إلى الشوارع للمرة الأولى منذ توليه السلطة في عام 2018، احتفالا بالذكرى السنوية الرابعة المرتقبة لحكمه.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، أن الآلاف احتشدوا صباح اليوم الأحد، في باسيو دي لا ريفورما، وهو أحد الطرق الرئيسية بوسط مكسيكو سيتي، وشقوا طريقهم إلى ساحة زوكالو الرئيسية للمدينة.

وأعلن لوبيز أوبرادور، عن الحشد بعد أيام من اشتراك أعداد من المواطنين في مسيرة في مكسيكو سيتي للاحتجاج على محاولاته تعديل النظام الانتخابي للبلاد.

وشدد على أن مسيرته لا يجب أن يتم النظر إليها بأنها "استعراض للقوة" ردا على المظاهرة المناهضة للإصلاح، الذي تتم مناقشته في البرلمان .

ويعتزم الرئيس إنهاء المسيرة بإلقاء كلمته السنوية من زوكالو القريبة من القصر الرئاسي.


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