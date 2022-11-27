ثلاثة قتلى مع استمرار البحث عقب عاصفة ضربت جزيرة إسكيا الإيطالية

عثر رجال الإنقاذ على جثث امرأتين وطفلة جرفتها المياه الناجمة عن الأمطار الغزيرة والرياح القوية على جزيرة إسكيا الإيطالية قبالة مدينة نابولي، حسبما أعلنت سلطات المقاطعة المحلية اليوم الأحد.

وأوضحت السلطات أن الطفلة الضحية يتراوح عمرها ما بين 5 و6 أعوام.

وكانت العاصفة قد ضربت الجزيرة، التي تقع على بعد 15 كيلومترا من البر الرئيسي ، في وقت مبكر من أمس السبت، وتسببت في ضرر بالغ، خاصة في بلدتي كاساميتشولا ولاكو امينو الساحلتين.

وواصل رجال الإنقاذ عمليات البحث عن تسعة أشخاص مفقودين حتى مساء اليوم الأحد، ويقوم غواصون بتفقد السيارات التي جرفتها المياه إلى البحر بحثا عن أي جثث.

وفي روما، أقام البابا فرنسيس بابا الفاتيكان صلوات من أجل سكان الجزيرة التي يبلغ عددهم 60 ألف شخص، والتي تعد مقصدا سياحيا شهيرا.

وذكرت سلطات المقاطعة في نابولي إن هناك أربعة مصابين، أحدهم إصابته خطيرة.

ودعت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إلى عقد اجتماع لمجلس الوزراء الإيطالي اليوم الأحد في روما، وتم خلاله إعلان حالة الطوارئ لمدة سنة في الجزيرة بهدف تخصص أموال للتعامل مع الكارثة.

ومن المقرر أن يتم تخصيص مليوني يورو (ميلوني دولار) لمفوض خاص من أجل إعادة إعمار الجزيرة.