تقرير: بريتش إيروايز تعتزم مضاعفة رحلاتها في مطار جاتويك

تعتزم شركة "بريتش إيروايز" البريطانية للطيران، مضاعفة عملياتها رحلاتها في مطار جاتويك، بدلا من توسيعها في مطار هيثرو، حسبما صحيفة "صنداي تيلجراف".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الصحيفة قولها، إن شركة الطيران تعتزم مضاعفة عدد طائراتها العاملة في المطار بمقاطعة "ساسكس" ليصل إلى ما يترواح بين 24 و28 طائرة، مقارنة بـ14 طائرة حاليا. وتأتي هذه الخطوة بعدما اضطر مطار هيثرو إلى تقييد أعداد الركاب خلال فصل الصيف بسبب نقص العاملين في نقل الحقائب وغيرهم من أطقم عمال المعاونة.

وبالإضافة إلى مشكلات العاملين، دار خلاف بين قيادات الشركة وإدارة مطار هيثرو بشأن رسوم الهبوط. ويرغب المطار في زيادة الرسوم من 30 جنيها استرلينيا إلى 42 جنيها إسترلينيا لكل راكب.

وفي الوقت الحالي، قد تنخفض الرسوم -التي تفرض على المسافرين وليس على شركات الطيران- إلى 26 جنيها إسترلينيا في العام المقبل بموجب خطة من هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة.