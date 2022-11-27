بولندا تسجل 420 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

سجلت بولندا، 420 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 حالات وفاة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد.



وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 ملايين و351 ألفا و237، وترتفع الوفيات إلى 118 ألفا و306.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 57 مليونا و715 ألفا و479 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.



يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.