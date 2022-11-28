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تبون يوجه بإعادة معدل رحلات الخطوط الجوية الجزائرية لما قبل كورونا

الجزائر - أ ش أ
نشر في: الأحد 27 نوفمبر 2022 - 11:35 م | آخر تحديث: الأحد 27 نوفمبر 2022 - 11:36 م

وجَّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإعادة النظر في طريقة تسيير الخطوط الجوية الجزائرية، وفق مخطط عصري، بمعايير عالمية، مع العودة إلى معدل رحلاتها الطبيعية لما قبل وباء كورونا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه، اليوم الأحد، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع أعضاء حكومته.

وبحسب الرئاسة الجزائرية، أمر الرئيس الجزائري الحكومة بتنشيط حركة الملاحة الجوية، في مختلف المطارات، باعتبارها هياكل استراتيجية قادرة على بعث حركة الطيران.

كما وجَّه الرئيس الجزائري بالتحضير لإنهاء عملية اقتناء الطائرات، في أقرب الآجال، في إطار تجديد الأسطول الجوي الجزائري.

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