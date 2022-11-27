 فيديو| مسيرة في لندن.. ناشطات يقصن شعرهن دعما للنساء الإيرانيات - بوابة الشروق
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فيديو| مسيرة في لندن.. ناشطات يقصن شعرهن دعما للنساء الإيرانيات

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وكالات
نشر في: الأحد 27 نوفمبر 2022 - 3:52 م | آخر تحديث: الأحد 27 نوفمبر 2022 - 3:52 م
تظاهرت عشرات النساء الناشطات في العاصمة البريطانية لندن وأقدمن على قص شعورهن دعما لحقوق المرأة في إيران.

وحلقت إحدى المتظاهرات وهي الفنانة فيكتوريا غوغنهايم رأسها بالكامل، فيما أنشد الجمهور للمرأة والحياة والحرية.

كما قدمت الناشطات نسخة مترجمة إلى الفارسية من أغنية "مغتصب في طريقك"، وهي أغنية تشيلية أصبحت إحدى أناشيد الحركة النسوية.

وتأتي مثل هذه الاحتجاجات استمرارا لحالة التضامن مع الفتاة الإيرانية مهسا أميني منذ وفاتها في 17 من سبتمبر الماضي.



وكانت مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عامًا، توفيت أثناء احتجازها في مركز احتجاز شرطة الأخلاق الإيرانية، مما أثار موجة من الاحتجاجات.

وألقى والد مهسا أميني باللوم على الشرطة في وفاتها، لكن تقرير الطبيب الشرعي الإيراني قال إنها توفيت بسبب فشل عضوي وليس بسبب العنف.

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