مخاوف من مقتل شخصين جراء تحطم مروحية في كوريا الجنوبية

قال مسؤولو الإطفاء في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أنهم يفترضون مقتل شخصين بعد تحطم مروحيتهما بالقرب من معبد بوذي في مقاطعة يانجيانج على الساحل الشرقي للبلاد اليوم الأحد.



وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن المروحية تحطمت واشتعلت فيها النيران في حوالي الساعة 10:50 صباحا (0150 بتوقيت جرينتش).



وقال مسؤولو الإطفاء إنه كان من الصعب الوصول إلى مكان الحادث لاحتمال وقوع المزيد من الانفجارات.



وكان مسؤولو الأطفاء قد ذكروا في وقت سابق إنهم يعتزمون إرسال مروحيتين والمستجيبين الأوائل للبحث عن ناجين.