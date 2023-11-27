كريم رمزي: الناس يشغلها دائما انتماء الإعلامي

قال الإعلامي الرياضي كريم رمزي، إن المواطنين كانوا يحبون الاستماع للكواليس والانفرادات، لكن الأمر تغير في ظل التطور التكنولوجي.

وأضاف: "الأساس في كل البرامج الرياضية في العالم هو الحديث عن الرياضة، وبشكل أدق الحديث عن كرة القدم بكل تفاصيلها، وأصبح آخر ما يهم الناس الانفراد، أو الحديث عن كواليس الصفقات".

وتابع رمزي خلال جلسة منتدى مصر للإعلام، اليوم، بعنوان الإعلام الرياضي بين المعايير المهنية والأدوار التسويقية، أن كثير من الناس قد يلقي اللوم على إعلامين ليس في مصر فقط لكن في العالم كله، بسبب حديثهم عن كواليس هامة على سبيل المثال أمس، ومساء لم تكن تلك الكواليس صحيحة.

واستطرد: "هناك مشكلة كبيرة فيما يخص أنديتنا في الوطن العربي أو في مصر تحديدا وهي فكرة كيفية مخاطبة المواطنين إعلاميا فيما يتعلق بالصفقات والانتقالات"، مضيفاً: "أول ما إعلامي يقول أن هناك احتمال لاعب ما لنادي، يوجه له اتهامات بأنه يروج أخبار كاذبة، ويستهدف سقوط النادي.

وزاد: "في مصر حين يخرج إعلامي يتحدث عن كواليس صفقة أو انتقالات، يتحول الأمر إنه أهلاوي ولا زملكاوي"، مضيفا: "دائما يشغلنا انتماء الإعلامي ومن يقول الخبر"