مدرب فيوتشر: لم نظهر بأفضل شكل في الكونفدرالية والأهم تحقيق الفوز

أكد البرتغالي ريكاردو فورموسينو، المدير الفني لنادي مودرن فيوتشر، أن الروح والتضحية كانت لها دورًا في الفوز على سوبر سبورت في الكونفدرالية.

فيوتشر استهل مشواره في الكونفدرالية بالفوز على ضيفه سوبر سبورت الجنوب إفريقي 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة

وقال ريكاردو فورموسينو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «المباراة كانت صعبة جدا، والخصوم في المجموعة أقوياء، والروح والتضحية كان لها تأثيرًا إيجابيًا في تحقيق الفوز».

وأضاف: «المنافس كان صعبًا ولعب كرات طولية وعالية كثيرًا، وكان بإمكاننا أن نسجل أكثر من هدف واحد في اللقاء».

وتابع: «لم يكن من السهل أن نلعب بأسلوبنا، ولم نظهر بأفضل شكل أو طريقة في المباراة لكن الأهم كان تحقيق الفوز».

وأتم: «تصديات محمود عبد الرحيم جنش كانت عامل من عوامل الفوز، ودربنا اللاعبين على التسديدات من خارج منطقة الجزاء وهو ما أسفر عن الهدف».

بفوزه أمام سوبر سبورت، حصل فيوتشر على أول ثلاث نقاط في المجموعة، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف اتحاد العاصمة، الذي فاز بدوره مساء الأحد على الهلال الليبي بنتيجة 2-0.