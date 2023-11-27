محافظ كفر الشيخ: حملات مكثفة للنظافة وتطهير شبكات صفايات الأمطار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، حملات النظافة ورفع الإشغالات وتقليم وتهذيب الاشجار، وتطهير شبكات صفايات الأمطار وخطوط الصرف الصحي، وحركة نقل الركاب بالمواقف وسيارات الأجرة وخاصة طلاب الجامعة، ذهاباً وإياباً، بمراكز ومدن المحافظة.

وشدد على تكثيف الحملات اليومية لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، ومراقبة الأسعار، ومتابعة عمل مبادرة رئيس مجلس الوزراء، لخفض أسعار السلع الأساسية والمرور على المرافق وتحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانياً.

كما تابع جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا برئاسة جمال ساطور، بقيام جهاز النظافة بالمدينة والوحدات القروية بمتابعة أعمال النظافة والكنس ورفع كل المخلفات والقمامة التى بلغت 160 طنا، وإزالة التراكمات بكل شوارع وأحياء المدينة وقرى المركز، بجانب رفع كفاءة الطرق منها طريق «بيلا - إبشان»، والتي تضمنت تمهيد وتسوية الطريق، في إطار العمل على الارتقاء بمستوى النظافة، مع استمرار المتابعة الميدانية لأعمال تمهيد وتسوية الشوارع ورفع كفاءة الطرق بنطاق مركز ومدينة بيلا، فضلاً عن رفع كفاءة منظومة الإنارة العام بالمركز والمدينة.

وتابع جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين برئاسة اللواء خالد محمد كشك، برفع 140 طن قمامة بقرى ومدينة قلين، مع استمرار رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة، حيث تم رفع المخلفات من أماكن تجمعها على مستوى المركز وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة والمخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتواجد قسم الإشغالات الدائم في الشوارع والميادين، ورفع وإزالة كل ما يعوق حركة المواطنين، بالإضافة إلى تسخير كل الامكانيات للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وتابع جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ برئاسة اللواء حسن موافى، واستعدادات الحملة الميكانيكية، ومعدات قطاع النظافة والتجميل، ومعاينة المعدات، الثقيلة والسيارات، وسيارة المكبس، والآلات والجرارات من خلال القيام بأعمال جمع القمامة، حيث تم رفع 130 طن قمامة من أحياء وشوارع وميادين المدينة بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة، بالإضافة الى المرور على كل القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية لمحطات المياه والصرف ورفع كفاءة وصيانة صناديق ومعدات النظافة، فضلاً عن استمرار العمل على رفع مستوى الخدمات، والمتابعة على مدار الساعة ، والتواصل مع المواطنين.

كما تابع جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق برئاسة اللواء علاء يوسف، في حملات النظافة برفع 155 طن مخلفات قمامة بقرى محلة دياى، كفر مجر، محلة أبو على، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب، بالإضافة إلى المرور على كل القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية، أهمها محطات المياه والصرف، بالإضافة إلى تطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب والمشروعات القائمة بنطاق القرى والتوابع.