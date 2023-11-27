فريق سيدات طائرة الأهلي يهزم الصيد في الدوري

حقق فريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي الفوز على حساب نظيره الصيد بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدوري السيدات الممتاز للطائرة.

الأهلي هو حامل لقب البطولة في الموسم الماضي عقب تغلبه على غريمه التقليدي الزمالك في النهائي الذي أقيم على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، ويسعى للحفاظ على لقبه.

وشهدت المباراة التي أقيمت على صالة «الشهداء» الصالة الصغرى بأهلي الجزيرة سيطرة من النادي الأهلي منذ بدياتها وحتى نهايتها، حيث جاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: «25-20، 25-18 و25-11».

وتأجل هذا اللقب بسبب مشاركة أكثر من لاعبة من لاعبات نادي الصيد في بطولة العالم لشابات الكرة الطائرة الشاطئية تحت 21 سنة والتي أقيمت مطلع الشهر الجاري بتايلاند.

ويعد هذا الفوز هو السابع على التوالي لسيدات القلعة الحمراء بعد الانتصار على أصحاب الجياد ووادي دجلة ودلفي والشمس والواي والاتحاد السكندري وأخيرا الصيد.