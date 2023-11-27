ضياء رشوان: لم أجد زعيما واحدا بالعالم يعارض حل الدولتين إلا إسرائيل

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن طرح الرئيس السيسي، لفكرة «إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية، جنبا إلى جنب مع إسرائيل»، يعني أن هناك تحركا جديا في هذا السياق.

وأوضح خلال لقاء خاص على قناة «الغد»، مساء الأحد، أن الرئيس السيسي صرح بهذا الأمر في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رئيس الوزراء البلجيكي، والإسباني، أمس، مضيفا أن عدم اعتراض رئيس الوزراء البلجيكي على هذا الطرح المصري، معناه بأن هناك تداولا بين بعض الأوساط الأوروبية بقبول الفكرة.

ولفت إلى أن اتفاقية أوسلو مر عليها 30 عاما، جرى فيها اتباع المسار الكلاسيكي الذي يتعلق ببحث قضايا الحل النهائي، ومن ثم الحديث عن إقامة الدولة الفلسطينية، مشددا على أن قضايا الحل النهائي في ذاتها بما فيها الاستيطان أوصلت إلى وضع كارثي.

وأشار إلى أن الاعتراف بإقامة دولة فلسطين المستقلة، سيضمن وجود صوت عربي مضاف بالأمم المتحدة، وسيكون هناك مندوب لدولة فلسطين، موجودا بالمحافل الدولية يدافع عن شعبه.

وشدد على أن الغالبية الساحقة من الدول العربية والإسلامية والإفريقية ودول أمريكا اللاتينية، وبعض الدول الكبرى الصديقة أمثال الصين وروسيا، ستوافق على إقامة دولة فلسطينية مستقلة، لافتا إلى أن هذا الأمر سيكون بمثابة امتلاكا لأداة جديدة للنضال الفلسطيني والعربي؛ من أجل الوصول إلى شيء حقيقي.

وتابع: «بعد ملحمة السابع من أكتوبر، لم أجد زعيما واحدا في العالم يعارض فكرة حل الدولتين إلا الطرف الإسرائيلي، ومن ثم لا بد من انتهاز هذه الفرصة، لوضع فلسطين ضمن المجتمع الدولي» حسب وصفه.