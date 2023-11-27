أسماء الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن الدفعة الرابعة لصفقة التبادل مع الاحتلال

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نشرت حركة حماس، قائمة بأسماء الأسرى والأسيرات المشمولين في إفراجات اليوم الرابع من صفقة التبادل مع الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب بيان اطلعت عليه «الشروق»، ضمّت القائمة التي نشرتها حماس، الأسرى التالية أسماؤهم:

الأسيرات:

- ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان / جنين

- نفوذ جاد عارف حماد / القدس

- عطاف يوسف محمد جرادات / جنين

الأشبال:

آدم عبودة حشن غيث / القدس

صلاح الدين محمد صلاح هدرة / القدس

عمر إبراهيم عمر أبو ميالة /القدس

محمد مهند محمد أبو حمص /القدس

منتصر محمود حاتم الشوشة/ بيت لحم

عبد العزيز عصام محمد أبو سمرة/ الضفة

يوسف عبد الله عودة الخطيب/ رام الله والبيرة

أحمد بشار جمعة أبو عليا /رام الله والبيرة

نديم محمد حسين أبو عرة /طوباس

عبد العزيز أحمد شاهر معطان/ رام الله والبيرة

علاء محمد رشدي معطان/ رام الله والبيرة

محمد سامح جودت سليمان / رام الله والبيرة

عبد الله أكرم محمد اخليل / الخليل

جواد توفيق يوسف كميل/ جنين

خليل فراس خليل هيكل /القدس

خالد أبو عصب/ القدس

محمد غازي مرشد محمد غازي سلهب / الخليل

أحمد نزيه ديب أبو عادي /رام الله والبيرة

أيهم محمود موسى نخلة /رام الله والبيرة

صلاح عمران محمد صلاح/ بيت لحم

دجانة محمود موسى عطون/ القدس

يزن حسام علي أبو قبيطة/ الخليل

حمزه صالح محمد داود / قلقيلية

قسم خالد محمود العلامي/ الخليل

يحيى نصر الله مصطفى عصيدة/ نابلس

محمد غازي محمد نزال/ جنين

ينال هيثم أمين دار صالح/ رام الله والبيرة

مشعل نمر نايف بني جابر / نابلس

يزن أيمن عبد الفتي بني جابر / نابلس

محمد هاني راتب هيموني / القدس

وذكرت حماس في بيانها: «نؤكد مجدداً أن هذه الصفقة ما كان لها أن تتم لولا تضحيات شعبنا وبسالة المقاومة في قطاع غزة وصمودها أمام بطش الاحتلال ونازيته».

وكانت القناة ١٢ الإسرائيلية، أفادت مساء الاثنين، بأن الصليب الأحمر تسلم 11 محتجزا إسرائيليا في قطاع غزة.

جاء ذلك في وقت قالت فيه مصلحة السجون الإسرائيلية، إنها تلقت قائمة بأسماء أسرى فلسطينيين سيتم الإفراج عنهم، موضحة أنها ستبدأ العمل على إخراجهم.

وتأتي هذه التطورات في إطار تنفيذ الدفعة الرابعة من عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس ضمن الهدنة الإنسانية في غزة.

وكانت حركة حماس، أعلنت الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة.

جاء ذلك بعدما أعلنت دولة قطر التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، مساء اليوم الاثنين.