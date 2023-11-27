الصحة العالمية تدعو لبذل مزيد من الجهود لاستعادة وتعزيز المرافق الصحية في غزة

دعت منظمة الصحة العالمية إلى بذل مزيد من الجهود لاستعادة وتعزيز وحماية المرافق الصحية في قطاع غزة، لضمان استمرارية الخدمات الصحية التي تشتد الحاجة إليها، فضلا عن الإجلاء الطبي المستمر والمنظم والآمن ودون عوائق للمصابين بجروح خطيرة والمرضى إلى مصر وعبرها عن طريق معبر رفح الحدودي.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت "الصحة العالمية" أن مهمة أممية مشتركة قامت بجمع ونقل 7600 جرعة من اللقاحات المضادة لمختلف الأمراض، بشكل آمن من مستودع وزارة الصحة الفلسطينية في مدينة غزة إلى مركز "مسقط القرارة الصحي" جنوب غزة.

وأوضح مركز إعلام الأمم المتحدة أن المهمة الأممية شارك فيها: منظمة الصحة العالمية، واليونيسف - فلسطين، والأونروا، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في فلسطين، وإدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن.

وأشارت "الصحة العالمية" إلى أن نقل اللقاحات بات أمرا ضروريا، لأن الثلاجات المستخدمة لتخزينها بشكل آمن لا تعمل؛ بسبب نقص الكهرباء، وأنه بعد إجراء عمليات فحص شاملة للتأكد من صلاحيتها، سيتم استخدام اللقاحات لتعزيز التطعيم الروتيني، الذي تعطل بسبب نقص الإمدادات واستمرار الأعمال العدائية.