كشفت الأسيرة الفلسطينية المحررة أسيل منير، عن كواليس اعتقالها من قبل قوات الاحتلال منذ عام و3 أشهر.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية إنجي أنور، والمذاع على قناة «إي تي سي»، مساء الأحد، أن ظروف اعتقالها تعود إلى لحظة تقدمها بتصريح لزيارة شقيقها المعتقل بسجون الاحتلال، مضيفة أنها في أثناء زيارتها جرى اعتقالها من قوات الاحتلال بتهم مزورة ومنها حيازة سلاح أبيض «مقص»، والانضمام إلى جماعة إرهابية «حماس»، وطعن مجندة داخل مركز الشرطة.

ولفتت إلى أنها معتقلة منذ عام و3 أشهر، وتعرضت خلال هذه الفترة من الأسر للاعتداء بداخل سجون الاحتلال، بالضرب والشتائم والإهانة، فضلا عن اعتقال كل عائلتها، مؤكدة أنها تعرضت لظروف حبس صعبة جدا من مصادرة جميع الممتلكات والأجهزة الكهربائية وإطلاق الغاز والضرب والعنف وعدم الخروج من الحبس إلا للاستحمام وكان عددنا أكثر من ١٠٠ في زنزانة واحدة.

وأشادت الأسيرة المحررة أسيل منير، بكل من كان سبب في خروجها من قوى المقاومة والتفاوض، مشددة على أن فرحتها غير مكتملة، بسبب ما يحدث في غزة من قتل الأطفال والأبرياء وإبادة العائلات وتدمير وقصف المنازل.

وقادت وساطة مصرية قطرية أمريكية، للتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة، بدأت يوم الجمعة وتستمر لمدة أربعة أيام، وتتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار وتبادلا للأسرى.

وفي اليوم الثالث للهدنة الإنسانية، أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عن 39 أسيرا فلسطينيا هم من الأطفال وذلك في إطار الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال وحركة حماس ضمن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، تسلم جيش الاحتلال الإسرائيلي، المحتجزين الـ13 من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي الدفعة الثالثة من عملية تبادل الأسرى ضمن بنود الهدنة الإنسانية في غزة.