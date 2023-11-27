السفير الأوكراني في ألمانيا: أوكرانيا لا تزال في حاجة إلى مساعدات عسكرية إضافية

حث السفير الأوكراني في ألمانيا أوليكسي ماكييف، حلفاء بلاده على تقديم المزيد من الأنظمة المضادة للطائرات حتى رغم أنه يعتبر أن أوكرانيا أصبحت مستعدة للتصدي للهجمات الروسية في الشتاء وذلك بشكل أفضل مقارنة بما كان عليه الحال في العام الماضي.

وفي تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك"، قال الدبلوماسي الأوكراني اليوم الاثنين: "نحن مستعدون بشكل أفضل لأن شركاءنا أدركوا أن الأنظمة المضادة للطائرات توفر الحماية الأفضل من الهجوم الروسي بالصواريخ والمسيرات".

ومع ذلك، قال ماكييف إنه لا تزال هناك حاجة إلى الحصول على مساعدات عسكرية إضافية، وأضاف: "نحن اليوم أفضل تجهيزا، لكن هل هذا يكفي؟ للأسف لا"، مشيرا إلى أن أراضي أوكرانيا كبيرة للغاية.

وقال ماكييف إن النداء الموجه إلى الشركاء بناء على ذلك هو: "نحن بحاجة إلى المزيد من الأنظمة المضادة للطيران حتى نحمي أنفسنا من هذا الإرهاب الصاروخي الروسي"، لافتا إلى أن الهجوم الصاروخي الروسي يستهدف في الخريف والشتاء البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا. وذكر أن روسيا تهاجم محطات توليد الكهرباء ومحطات الطاقة " حتى يتجمد المدنيون في الشتاء وحتى يضطروا إلى العيش بدون كهرباء وبدون تدفئة".

كانت روسيا هاجمت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا من الجو في الشتاء الماضي بشكل مكثف ومتكرر، وتتوقع الحكومة الأوكرانية سيناريو مشابها في هذا الشتاء.

يذكر أن ظروف الطقس في أوكرانيا تتسبب حاليا في حدوث مشاكل حيث انهار الإمداد بالكهرباء في بعض المناطق على ساحل البحر الأسود في أوكرانيا بسبب العواصف الجليدية الشديدة، كما انهارت أيضا حركة المرور على الطرق في بعض الأماكن.