رجل يتجمد حتى الموت مع اكتشاف وجود مهاجرين في البرد في بلغاريا

لقي رجل حتفه ويعتقد أنه تجمد حتى الموت في العاصمة البلغارية صوفيا.



وكان الرجل ضمن مجموعة من 10 مهاجرين تم العثور عليهم في البرد في ضواحي صوفيا اليوم الاثنين، حسبما قال التليفزيون الرسمي نقلا عن وزارة الداخلية.



وتم نقل رجلين إلى المستشفى بينما تم نقل الأخرين إلى مراكز المهاجرين.



وغالبا ما يعبر المهاجرون الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع تركيا بشكل غير قانوني.



يذكر أن أشخاصا من مناطق الحروب والصراعات وكذلك من مناطق فقيرة يرغبون في تجنب المعابر الحدودية لكي لا يتم تسجيلهم في بلغاريا. وعادة ما يسافر هؤلاء المهاجرون إلى وسط وغرب أوروبا حيث لا يريدون البقاء في أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي.