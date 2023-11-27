اتحاد جدة يحجز مقعده في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا

حجز فريق اتحاد جدة السعودي مقعده في دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا عبر فوزه المثير على مضيفه أولماليك الأوزبكي 2 /1 اليوم الاثنين في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من المجموعة الثالثة للبطولة القارية.

ويدين الاتحاد بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه المغربي الدولي عبد الرزاق حمد الله الذي أحرز هدفي الحسم في الدقيقتين 30 و34 ثم رد مارتن بواكيي بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة 78.

ويتصدر الاتحاد ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات مقابل هزيمة وحيدة، ويحل سيباهان أصفهان الإيراني في المركز الثاني برصيد سبع نقاط بفارق الأهداف عن القوة الجوية العراقي، ويتذيل أولماليك الترتيب بدون رصيد.

وفي وقت لاحق اليوم يلتقي سيباهان مع القوة الجوية العراقي. وبصرف النظر عن نتيجة مباراة سيباهان مع القوة الجوية، وكذلك بغض النظر عن محصلة الجولة الأخيرة لدور المجموعات، ضمن الاتحاد التأهل للأدوار الإقصائية.