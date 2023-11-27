حماة الوطن بمطروح ينظم مؤتمرًا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة

عقدت أمانة محافظة مطروح بحزب حماة الوطن، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا علي كورنيش مدينة مرسى مطروح ، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

بمشاركة ممثلين من تحالف الحملة الرسمية للرئيس السيسي، من أحزاب مستقبل وطن، ومصر أكتوبر، حياة كريمة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي، وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة مطروح.

وقال أحمد العوضي النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي هو الأجدر في قيادة الوطن في هذه الظروف الصعبة المحيطة بمصر من جميع حدودنا لأنه ضحي وبذل جهود كبيرة في سبيل بناء الجمهورية الجديدة بداية من انحيازة للإرادة الشعبية في 30 يونيو، وكان سبب نجاحها ولولا انحياز القوات المسلحة لهذه الثورة العظيمة لما نجحت ولا يمكن أن نحصر إنجازات الرئيس السيسي في مؤتمر واحد التي يأتي علي رأسها المشروع الأعظم حياة كريمة بتكلفة أكثر من 700 مليار جنيه.

وأكد النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أن هذا العدد الكبير في هذا المؤتمر هو تجديد ووفاء للرئيس السيسي الذي كافح الإرهاب بجانب التنمية الاقتصادية، والصناعية، والتنمية وإنشاء المدن ونحن كأبناء مطروح شعرنا باهتمام القيادة السياسية، برغم الضغوط الدولية، ولكن القيادة السياسية والرئيس السيسي فرض الإرادة المصرية علي الجميع، وفي هذا اليوم نجدد الوفاء للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لأنه قدم لنا الكثير وأهمها الأمن والاستقرار، ونحن كحزب حماة الوطن هو أول من طالبه بالترشح للحفاظ علي أمن واستقرار الدولة المصرية.

فأصبحت مطروح في عقل القيادة السياسية بعد تهميش لعقود بإقامة العديد من المشروعات القومية ومنها القطار الكهربائي السريع، وإقامة مدينة العلمين الجديدة، وتطوير منفذ السلوم البري، والانتهاء من الطريق الدولي الساحلي، وإنهاء مشكلة الصرف الزراعي التي عانت منها الواحة لأكثر من ٣٠ عاما.

فالرئيس السيسي يستحق منا الكثير فعلينا التواجد بكثافة في الاستحقاق الرئاسي القادم لتكون مطروح من أكبر المحافظات في نسبة المشاركة الانتخابية، فى وقت أحوج ما تكون فيه مصر إلى أبنائها ولدعم قائدهم، في ظل الظروف التي يمر بها الوطن علي الحدود مع الجانب الفلسطيني .

ومن جانبه قال اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن، إن دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وبناء قدرات الدولة، ولمواجهة التحديات الكبيرة التي واجهت الدولة المصرية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، ودوليا.

ولفت رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن، إلى حكمة الرئيس وقدرته على تحقيق السلام، مؤكدا أن الشعب المصري بكامله مصطف خلف القيادة السياسية وفعلينا جميعاً الخروج لانتخابات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.