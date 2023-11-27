مطروح: إطلاق برنامج المرأة تقود بمشاركة 51 سيدة من العاملات بالجهات الحكومية

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تفقده فعاليات البرنامج التدريبي "المرأة تقود" الذي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمحافظات الجمهورية بقاعات مكتبة مصر العامة، يرافقه الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، والمهندس حسام صالح مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأسامة المرسي مدير مكتبة مصر العامة بمطروح.

ويشارك في البرنامج الذي تستمر فعالياته لمدة 3 أسابيع 51 سيدة من العاملين بعدد من الجهات الحكومية بالمحافظة.

ووجه الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية والدولة المصرية، على الاهتمام الكبير بالمرأة المصرية وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مع تولي العديدات منهن للمناصب القيادية من وزيرات ونائبات بالمجالس النيابية ونائبات للوزراء والمحافظين وقاضيات ووكلاء نيابة، وغيرها من المناصب القيادية.

وتقدم محافظ مطروح، من خلال المتدربات والمدربين من الأكاديمية، بخالص الشكر والتقدير للأكاديمية الوطنية للتدريب، وعلى رأسها الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والتي من خلالها وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية، أطلق برنامج "المرأة تقود" في المحافظات؛ لتمكين وتدريب المرأة على المهام القيادية والمشاركة الفعالة في عجلة التنمية.

وأشار إلى أن برنامج "المرأة تقود"، يهدف إلى تنمية المهارات والتأهيل لتنمية ورفع الكفاءات سواء الوظيفية أو الشخصية لدى المتدربات، من خلال التدريب على المهارات المختلفة، ومنها إدارة المشروعات وريادة الأعمال ومهارات القيادة، مع تبادل الخبرات.

وأكد مخاطبة جهات عمل المتدربات المشاركات في الدورة بالتفرغ خلال فترة التدريب، والتي تستمر لنحو 3 أسابيع، مع تذليل العقبات.