فلسطينيون يتحدون وحشية وإجرام الاحتلال: باقون على أرضنا في شمال غزة

أكّد فلسطينيون يقطنون مناطق شمال غزة، أنهم لن يغادروا منازلهم، وذلك مع قرب انتهاء الهدنة الإنسانية التي تبذل مصر وقطر جهودا لتمديدها.



وأجرت قناة bbc عربي، سلسلة مقابلات مع عدة مواطنين في شمال غزة، فقال أحدهم إنّ الموت بالنسبة لهم في أرضهم بالشمال أشرف لهم، مؤكدا أيضا أنه لا يوجد مكان آمن في غزة وعقب: «اللي خرق مخنوق واللي بقي منكبوب».



وأشار إلى أن من ينزحون عن منازلهم يواجهون ظروفا مأساوية لا سيما مع حلول فصل الشتاء في ظل عدم وجود مأوى أو مسكن، مؤكدا أن نقص الأموال يشكل أزمة بالنسبة لهم في تدبير احتياجاتهم.



فيما أكّد مواطن آخر، أنهم لن يغادروا الشمال وسيظلوا صامدين ضد الاحتلال، معقبا: «اللي كاتبه ربنا يصير».



ولفت إلى أنّهم لا يهابون إسرائيل أو غيرها، على الرغم من المصاعب التي يعيشونها جراء العدوان الإسرائيلي.



في الوقت نفسه، أكّد عدد من الأطباء والممرضات في مجمع كمال عدوان سيبقون في المستشفى الواقع في الشمال لرعاية مرضاهم وجرحاهم.



وقال حسام أبو صفية رئيس قسم طب الأطفال في المجمع، إن هناك حالات من الأطفال يصعب نقلها إلى جنوب غزة وذلك بسبب تكدّس الحالات هناك.



وأشار إلى نقص الكوادر الطبية في الفترة الحالية، حيث لا توجد كوادر جراحة، مؤكدا استحالة ترك الأطفال دون كوادر طبية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد وجه سلسلة تحذيرات لسكان قطاع غزة، وذلك خلال فترة الهدنة الإنسانية المؤقتة.



وتشمل المحاذير الثلاثة عدم محاولة التنقل إلى مناطق شمال القطاع، وعدم التوجه صوب البحر، وعدم الاقتراب لمسافة كيلومتر عن الحدود.



وقال جيش الاحتلال، إنه سيُسمح لسكان غزة التوجه إلى جنوب قطاع غزة، وتحديدا إلى جنوب وادي غزة، موضحا أنه لن يُسمح للسكان بأي شكل من الأشكال عودة السكان إلى شمال القطاع.



وأضاف أن منطقة شمال القطاع هي منطقة حرب وقتال، موضحا أن الحرب لم تنتهِ حتى الآن.



وأشار إلى أنه ممنوع الدخول إلى البحر، بجانب منع الاقتراب من مسافة كيلو متر واحد على الحدود، داعيا الجميع لتطبيق هذه التعليمات مدعيا أنها تأتي من أجل سلامة الفلسطينيين.

#عاجل رسالة مهمة لسكان #غزة في فترة تعليق الاعمال العسكرية مؤقتًا:

⭕️تنقلوا الى جنوب وادي غزة

⭕️لا تحاولوا الانتقال الى شمال القطاع

⭕️ممنوع الدخول الى البحر

⭕️ممنوع الاقتراب لمسافة كيلومتر عن الحدود

عشان سلامتكم قوموا بالانصياع الى هذه التعليمات pic.twitter.com/y5cSdjrZ8I — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 25, 2023



وتأتي هذه المحاذير الإسرائيلية في أعقاب المشهد الملحمي الذي تجلى في عودة آلاف الفلسطينيين من النازحين إلى مناطقهم في شمال غزة رغم حجم الدمار المهول في هذه المناطق.