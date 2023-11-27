وفد تركي يزور سان بطرسبرج الروسية في ديسمبر لمناقشة مشروع مركز الغاز

قال مصدر تركي، لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، اليوم الاثنين، إن وفدا تركيا سيزور مدينة سان بطرسبرج الروسية لمناقشة مشروع "مركز الغاز"، في النصف الأول من ديسمبر المقبل بحسب المعلومات الأولية.

وأضاف المصدر التركي "نعم، بالواقع توجد مثل هذه الفكرة. لقد عبرنا عن هذه النية في المفاوضات مع زملائنا الروس. الاتفاق جار حاليا، ولكن مبدئيا، سيكون في النصف الأول من ديسمبر المقبل"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أمس الأحد، أن هناك تعاونا وثيقا بين الشركات الروسية والتركية، بشأن مركز الغاز التركي، فيما يخطط الوفد التركي لزيارة سان بطرسبرج، حيث سيتم التوصل إلى اتفاقيات بشأن بدء تنفيذ المشروع في المستقبل القريب.

وقال نوفاك، في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية "فيما يتعلق بمركز الغاز التركي، فهناك تفاعل وثيق بين شركة "غازبروم" الروسية وشركة "بوتاش" التركية، ويجري حاليا الاتفاق على خارطة طريق".

وفي مايو الماضي، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مشروع "مركز الغاز" المزمع في تركيا، مؤكدا بذل الجهود لاستكمال "خارطة الطريق" للمشروع في أقرب وقت.

وقال أردوغان إن "أنقرة عززت وتواصل تعزيز البنية التحتية لبناء مركز للغاز الطبيعي في تركيا، والجانب التركي يسعى لاستكمال "خارطة الطريق" للمشروع، واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذها في أقرب وقت".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن بلاده يمكن أن تحول نقل الغاز من "السيلين الشماليين" إلى منطقة البحر الأسود وتركيا، كما أوعز الرئيسان الروسي والتركي، بالعمل على تفاصيل هذا المشروع بدقة وسرعة.

وفكرة إنشاء مركز للغاز في تركيا، طرحها أول مرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكتوبر 2022، حيث اقترح على نظيره التركي رجب طيب أردوغان أن تنشئ موسكو "مركزا للغاز" في تركيا لتصدير الغاز إلى أوروبا.