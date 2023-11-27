مكتب نتنياهو: سنقدم ميزانية غير مسبوقة لتلبية احتياجات الحرب

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، أن الحكومة ستتقدم بميزانية غير مسبوقة بقيمة 30 مليار شيكل لمدة شهر ونصف، لتلبية احتياجات الحرب.

وبحسب قناة "الشرق" السعودية، قال المكتب إن الميزانية "ستوفر الاستجابة الكاملة لاحتياجات الجيش الإسرائيلي في الدفاع والهجوم، وستعتني بعائلات المخطوفين والجرحى والقتلى، وعائلات الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في الفنادق وأماكن الإقامة، وستوفر ضمان استمرار الاقتصاد الإسرائيلي في العمل والازدهار"، على حد قوله.

وأوضح المكتب أنها ستشمل "دعم جنود وجنديات الاحتياط، وإدارة تاكوما لإعادة بناء المستوطنات، والشركات المتضررة، وغرف الطوارئ، واحتياجات الصحة والرفاهية والتعليم لجميع المواطنين الإسرائيليين".