قائد أبو سليم: حاولنا الظهور بمستوى مميز أمام الزمالك

امتدح معتصم بوشناف، قائد فريق أبو سليم الليبي، نادي الزمالك، بعد مباراة الفريقين في الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك افتتح مشواره في مجموعات الكونفدرالية بالفوز 1-0 على حساب ضيفه أبو سليم الليبي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات المجموعة .

وقال معتصم بوشناف في تصريحات تلفزيونية عبر القناة «الأولى»: «زيزو كان أخطر لاعبي الزمالك أمامنا، لديه تحركات جيدة وهو لاعب كبير بكل تأكيد».

وأضاف: «الزمالك اسم كبير، لكننا حاولنا الظهور بمستوى مميز لكي نؤكد أن أبو سليم قادم بقوة في المسابقات الإفريقية.. بعد اهتزاز شباكنا، حاولنا العودة في النتيجة وتحركنا للهجوم، لكن لم يحالفنا التوفيق».

وتابع: «كان هناك الكثير من الأحاديث الجانبية خلال المباراة مع لاعبي الزمالك، ونحن سعداء بالروح الرياضية التي سيطرت على اللقاء».

وأتم: «ليس أمرا غريبا أن تظهر جماهير الزمالك بهذا الشكل الرائع في المدرجات.. نشكرهم ونشكر لاعبيهم على الروح الطيبة».

الزمالك حصل على أول ثلاث نقاط في المجموعة الثانية، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف سجرادا الأنجولي.