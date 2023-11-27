رياضة الغربية تنظم البرنامج الموحد للتعليم المدني «التحول الرقمي والأمن السيبراني»

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نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدني، في مديرية الشباب والرياضة بالغربية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، اللقاء الثالث للبرنامج الموحد للتعليم المدني، تحت عنوان "التحول الرقمي والأمن السيبراني".

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وتوجيهات يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، وإشراف د.سامح خضر مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني.

وأدار الندوة الدكتور هاني محمد متولي، أستاذ تكنولوجيا التعليم بكليه التربية النوعية جامعة طنطا، وتناولت الندوة مفهوم الابتزاز الإلكتروني، وأهميته في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم، بالإضافة إلى مناقشة قضايا الأمن السيبراني وتأثيرها على المجتمع.

تم التنفيذ بمركز شباب السجاعية بحضور أحمد العكش؛ رئيس قسم التعليم المدني ومجموعة من الشباب والفتيات بمراكز الشباب بقطاع شباب المحلة أول، و100 شاب وفتاة، وذلك لتمكينهم من فهم تحديات الابتزاز الإلكتروني وأهمية الأمن السيبراني في عصر التكنولوجيا والمعلومات.

ويأتي إقامة هذا اللقاء في إطار البرنامج الموحد للتعليم المدني، الذي يهدف إلى توفير منصات تعليمية وتثقيفية للشباب في مختلف المجالات الهامة، ويعكس هذا اللقاء التزام مديرية الشباب والرياضة وإدارة البرلمان والتعليم المدني بتمكين الشباب، وتطوير قدراتهم في مواجهة التحديات الحديثة التي تنشأ من تطور التكنولوجيا والاتصالات.

وتسهم هذه اللقاءات في زيادة الوعي والمعرفة لدى الشباب حول مخاطر الابتزاز الإلكتروني وأهمية الحماية السيبرانية.

كما سيوفر اللقاء الفرصة للشباب لتبادل الخبرات والآراء حول هذه القضايا المهمة، وتعزيز التعاون والتوعية في مجال الأمن السيبراني.