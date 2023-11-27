 بلغاريا: طقس شتوي قارس يتسبب في فوضى وانقطاع الكهرباء - بوابة الشروق
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بلغاريا: طقس شتوي قارس يتسبب في فوضى وانقطاع الكهرباء

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 5:32 م | آخر تحديث: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 5:32 م

عانى مئات الآلاف من الأشخاص في بلغاريا من انقطاع الكهرباء اليوم الإثنين، مع بداية طقس شتوي، ورياح قوية وهطول أمطار غزيرة في البلاد مطلع الأسبوع.

وقالت شركات إمداد الكهرباء، إنه لم يتم إصلاح خطوط الكهرباء المتضررة حتى الآن بسبب المخاطر التي تهدد الحياة.

كما انقطعت إمدادات المياه في عديد من المناطق، وتعطلت أيضا خدمات الهاتف المحمول في أجزاء من بلغاريا.

وكانت مناطق شمال وشمال شرقي بلغاريا هي الأكثر تضررا.

واستمر سريان حالة الطوارئ التي أعلنت أمس الأحد، في عدة مناطق وتواصلت اليوم الإثنين.

وتم إلغاء الدراسة في تلك المناطق.

كما تسببت الأشجار المتساقطة والأغصان المكسورة في إغلاق الطرق، حيث أصبحت مصدر قلق كبير لخدمات الطوارئ والسكان.

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