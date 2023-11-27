شكري: إجراءات إسرائيل تدفع نحو التهجير والعالم لا يتخذ إجراءات كافية للحيلولة دون وقوعه

اجتمعت اللجنة الوزارية العربية/الإسلامية، صباح الاثنين، مع خوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا؛ لعرض مخرجات وقرارات القمة العربية/الإسلامية الأخيرة.

وبحسب ما نشره السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر صفحته لرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين، توجه الوزير سامح شكري، بالشكر إلى إسبانيا علي موقفها الداعم للقضية الفلسطينية وتمسكها بالمبادئ.

ونوه بأن «وقف اطلاق النار لن يتحقق إلا إذا أدركت إسرائيل أنه في مصلحتها»، لافتًا إلى أن «الأمر لن يتحقق إلا من خلال الضغط الدولي على إسرائيل».

وأشار وزير الخارجية إلى أن «حجم المساعدات الذي يدخل القطاع ضعيف جدا نتيجة إجراءات إسرائيل المعوقة، ولهذا السبب وضعت الدول العربية والإسلامية مشروع قرار في مجلس الأمن».

وجدد شكري، التأكيد على تقدير مصر لرفض مخطط التهجير دوليا، مضيفًا: «لكن إجراءات إسرائيل تدفع نحو التهجير، والدول التي تعارض التهجير لا تقوم بالإجراءات الكافية للحيلولة دون وقوعه».

✔️حجم المساعدات الذي يدخل القطاع ضعيف جدا نتيجة إجراءات 🇮🇱 المعوقة. ولهذا السبب وضعت الدول العربية والاسلامية مشروع قرار فى مجلس الامن.



✔️ التهجير مرفوض دوليا، وهذا نقدره، ولكن إجراءات 🇮🇱 تدفع نحو التهجير والدول التي تعارض التهجير لا تقوم بالاجراءات الكافية للحيلولة دون وقوعه. — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) November 27, 2023

ويشارك سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الإثنين في المنتدى الوزاري الثامن للاتحاد من أجل المتوسط في مدينة برشلونة الإسبانية، والذي تم تخصيصه هذا العام لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة.

وصرَّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللجنة تشارك في المائدة الوزارية المستديرة التي ينظمها المنتدى الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط، والتي تعقد تحت عنوان «تطورات الوضع في إسرائيل وفلسطين-غزة والمنطقة».