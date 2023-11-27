إضاءة أسواق عيد الميلاد بألمانيا إيذانا بالانطلاق الرسمي لموسم الكريسماس

من المقرر أن تفتح أسواق عيد الميلاد (الكريسماس) في ألمانيا، بعد ظهر اليوم الاثنين، لتشهد ما يعتبره كثيرون الانطلاق "الرسمي" لموسم الكريسماس.

وفي أوجسبورج وبرلين وفرانكفورت وأولم، ستجذب الأكشاك الزائرين من خلال النبيذ الحار، وشراب البنش اللذيذ، والنقانق المحببة، وزينة عيد الميلاد المبهجة، والهدايا الحرفية، والشموع المميزة وموسيقى عيد الميلاد الخاطفة.

ففي فرانكفورت، سوف يفتتح عمدة المدينة مايك يوسف، سوق عيد الميلاد الرئيسي اليوم الاثنين، حيث سيقوم، هو ونائب رئيس نادي آينتراخت فرانكفورت لكرة القدم، مايكل أوتو، بالمشاركة في إضاءة نحو 25 ألف مصباح "ليد" موفر للطاقة، على شجرة عيد ميلاد عملاقة.

كما ستفتح العديد من أسواق برلين أبوابها لأول مرة هذا الموسم، وذلك على سبيل المثال في مبنى مجلس بلدية "روتيس راتهاوس" الشهير المبني من الطوب الأحمر في برلين، وفي ساحة "ألكسندر بلاتس" ببرلين الشرقية السابقة.

ومن المتوقع أن يحضر عمدة برلين، كاي فيجنر، بعض أحداث الافتتاح الرسمية خلال فترة ما بعد ظهر اليوم.