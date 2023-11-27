كشف نادي الأهلي عن قرار جديد بشأن مشروع ستاده الخاص في الفرع الثالث بمدينة الشيخ زايد.

اجتمع مجلس إدارة النادي، مساء اليوم الإثنين، وقرر منح شركة الأهلي للمنشآت الرياضية كافة الحقوق المتعلقة بالاستاد المقرر إنشاؤه على مساحة 55 فدانا.

ويشمل مشروع الاستاد 5 مرافق أخرى ملحقة بالملعب، وهي متحف وصالة ألعاب ومدرسة وجامعة رياضية وفندق، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وفقا لبيان النادي.

وكان مجلس إدارة الأهلي وضع حجر الأساس لمشروع الاستاد في الأول من مايو 2021.

ويبقى ستاد القاهرة، الملعب الأساسي الذي يستضيف مباريات الفريق محليا وقاريا منذ عقود طويلة، كما سبق أن تنقل بين عدة ملاعب مثل مختار التتش، الكلية الحربية، المقاولون العرب، الدفاع الجوي، السكة الحديد، السويس الجديد، الجيش بالسويس، وبرج العرب، وستاد المكس.