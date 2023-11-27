لجنة الحكام تعلق على احتجاج النجم الساحلي ضد محمد عادل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

علق محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، على احتجاج نادي النجم الرياضي الساحلي على الأداء التحكيمي لمحمد عادل في مباراة الفريق أمام الترجي.

محمد عادل أدار مباراة النجم الساحلي التونسي أمام مستضيفه ومواطنه الترجي، والتي أقيمت مساء السبت على ملعب حماد العقربي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا وانتهت بفوز الترجي بنتيجة 2-0.

وشهدت المباراة احتساب محمد عادل لركلة جزاء لصالح فريق الترجي أثارت الجدل في تونس، ودفعت نادي النجم الساحلي لإصدار بيان رسمي يعترض من خلاله على التحكيم خلال اللقاء.

وقال محمد فاروق في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد»: «محمد عادل حكم متميز وأدار مباريات في تونس أكثر من مرة ونال إشادات كبيرة».

وأتم: «التحكيم المصري يسير بخطى جيدة بدليل اختيار 6 حكام في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وهو ما يعكس أن الأمور تسير على خير ما يرام».