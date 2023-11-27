سوناك يرفض نداء نظيره اليوناني لإعادة «رخاميات إلجن»

أشار داونينج ستريت إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك سيرفض مناشدات نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لإعادة رخام إلجن إلى بلاده عندما يلتقيه هذا الأسبوع، قائلا إن المتحف البريطاني هو "المكان المناسب" لتلك الكنوز، حسبما أفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية اليوم الاثنين.

وطالبت أثينا منذ فترة طويلة بإعادة "رخاميات إلجن" (المعروفة أيضا باسم /رخاميات البارثينون/)، هي عبارة عن مجموعة من المنحوتات الرخامية اليونانية الكلاسيكية المصنوعة تحت إشراف المعماري والنحات المعروف فيدياس، ومساعديه، التي نقلها اللورد إلجن من اليونان في أوائل القرن التاسع عشر، عندما كان يشغل منصب السفير البريطاني لدى الإمبراطورية العثمانية.

وقال ميتسوتاكيس إنه سيثير القضية خلال اجتماعات مع سوناك وزعيم المعارضة كير ستارمر خلال زيارته للندن.

وعارض داونينج ستريت اليوم الاثنين، تشبيه الزعيم اليوناني حيازة المتحف البريطاني لتلك المنحوتات بلوحة "الموناليزا" التي تم قطعها إلى نصفين.

وشدد المتحدث باسم سوناك على دعم رئيس الوزراء للقانون الذي يمنع إعادة الرخاميات بشكل دائم وأشار إلى أنه لن يؤيد أي ترتيبات لإعارتها.