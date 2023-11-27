طارق الدسوقي: ما يحدث لأهل غزة جريمة والموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية شديد الاحترام

كشف الفنان طارق الدسوقي عن رأيه فيما يحدث لأهل غزة، حيث أكد أن ما يحدث هناك جريمة بكل ما تحمله الكلمة.

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس : « ما يحدث في غزة جريمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ورد فعل مصر تجاه ما يحدث في غزة شديد الاحترام، فهو موقف ثابت وداعم ومساند لآهلنا في غزة، منتهى الدعم والمساندة نقدمها لأهلنا في غزة، والهلال الأحمر المصري، قام بجهد غير طبيعي مع كل المؤسسات المجتمعية والخيرية».

وتابع: «رد الفعل الشعبي عجبني جدًا، والمقاطعة لكثير من السلع الأجنبية، بدون شك كانت مؤثرة بشكل كبير جداً، وكل ما يهمني أن هذا الحدث اللي حرك الشعور بالانتماء، بعد انتهاءه ما تهدآش العزيمة ويفضل الشعور الوطني موجود».

وأردف: «تشجعينا للمنتج المحلي أتمنى أنه يستمر ونطوره ويبقى منافس قوي لكل المنتجات الاجنبية».