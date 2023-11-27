الرفاع البحريني يضرب بقوة ويصعد للمربع الذهبي في كأس الاتحاد الآسيوي

ضمن فريق الرفاع البحريني التأهل إلى المربع الذهبي لمنطقة الغرب، بعد فوزه على ضيفه النجمة اللبناني 6 /1 اليوم الاثنين على ستاد مدينة خليفة الرياضية في المنامة، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة لكأس الاتحاد الآسيوي.

وتقدم كميل الأسود ومجدي العطار بهدفين للرفاع في الدقيقتين 35 و51 وأضاف هاشم سيد عيسى الهدفين الثالث والخامس في الدقيقتين 52 و72 وسجل جويل الهدف الرابع في الدقيقة 64 وتكفل فينيسيوس فارجاس بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 83 فيما أحرز حسن كوراني هدف النجمة الوحيد في الدقيقة 73.

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها اليوم الاثنين تعادل العربي الكويتي مع ضيفه الزوراء العراقي 1 /1 على ستاد جابر الأحمد الدولي في الكويت.

وتقدم كريستوفر جون بهدف للزوراء في الدقيقة 31 وخطف سلطان العنزي هدف التعادل للعربي في الدقيقة 89.

ورفع الرفاع رصيده في صدارة ترتيب المجموعة إلى 13 نقطة من خمس مباريات، مقابل 8 نقاط للزوراء، و5 نقاط للعربي، ونقطة واحدى للنجمة، حيث ضمن الرفاع الفوز بصدارة المجموعة والتأهل إلى قبل نهائي منطقة الغرب.