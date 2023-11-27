وزيرة الصحة الفلسطينية تطلق 3 نداءات من مستشفى العريش العام

أطلقت مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية 3 نداءات من أمام مستشفى العريش العام بشمال سيناء.
وحددت وزيرة الصحة الفلسطينية النداء الأول المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار والعدوان على الشعب الفلسطيني.
كما ناشدت في ثاني مطلب، سرعة الموافقة على دخول الكوادر الطبية الفلسطينية للمساهمة في علاج المصابين داخل قطاع غزة.
وفي ثالث مطلب أكدت الوزيرة على وجوب زيادة عدد المساعدات الطبية ومنها مستشفيات ميدانية، وسيارات الإسعاف المقدمة إلى قطاع غزة.
وأشارت الوزيرة إلى التقارير الأممية التي تحذر من حدوث مجاعة في بقطاع غزة والأرقام غير النهائية لتدمير القطاعات الطبية والسكنية ووقوع آلاف الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي.