نقابة المحامين في بورسعيد تنظم مؤتمرا بعنوان فلسطين بين القانون الدولي وشريعة الغاب

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نظمت نقابة المحامين بمحافظة بورسعيد، بقيادة صفوت عبدالحميد، مؤتمرا بعنوان "فلسطين بين القانون الدولي وشريعة الغاب"، وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر النقابة.

وقال صفوت عبدالحميد، نقيب محامي بورسعيد، إننا نمر بظروف عصيبة تواجه أمتنا الإسلامية والعربية، وتتكررعملية الهجوم والتصفية الشاملة للقضية الفلسطينية، وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وانتهاك كل الحرمات.

وتطرق ياسر حسن المحامي بالنقض، للشق والجانب القانوني لعرض القضية الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية، موضحا أسباب استخدام وسائل الإعلام العالمية لتعبير ومصطلح دفاع إسرائيل عن النفس؛ لتبرير عدوان الصهاينة على غزة.

وأشار إلى أهمية فحص البصمة الإلكترونية لكل المصادر المفتوحة للأدلة، وبطريقة مشروعة، مؤكدا أن المحامي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنشأ منصة إلكترونية لتقديم الأدلة للجرائم الإسرائيلية، واستخدام الذكاء الاصطناعي لفحص الأدلة مع الالتزام باتباع الشروط المقررة.

وأكد الدكتور أحمد البراك، النائب العام الفلسطيني الأسبق، والممثل عن قارة آسيا أمام محكمة الجرائم الجنائية، أن فلسطين تاريخياً تتعرض لمؤمرات وارتكاب مجازر ضد الفلسطينيين لإخلاء وطنهم، واستيلاء الاستيطان على الأراضي الفلسطينية.

وشدد على أن فلسطين دولة محتلة لها حق المقاومة والكفاح المسلح، وفقا للمواثيق الدولية.

وطالب الدكتور أحمد البراك، بالانتباه لبعض المصطلحات وما تروجه بعض الدول المؤيدة والداعمة لدولة الاحتلال وقواتها.

وكشف عن أن هدف دولة الاحتلال التهجير القسري الفلسطيني لغزة إلى سيناء، ونقل الضفة الغربية للأردن؛ لتصفية القضية الفلسطينية، مشيدا بدور مصر بمنع الترحيل للفلسطينيين، وانتقد ضغوط القوى العظمى والنظام العالمي على آداء عمل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.