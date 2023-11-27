استطلاع: 50% من الألمان يخشون من تدهور وضعهم كمستهلكين خلال العقد المقبل

يخشى ما يقرب من نصف الألمان من تدهور وضعهم كمستهلكين خلال الأعوام المقبلة، وفقا لما ورد في استطلاع للرأي حصلت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ويظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "فورسا"، بتكليف من "اتحاد منظمات المستهلك الألمانية"، أن 48% من البالغين الالمان يتوقعون أن تتفاقم أوضاعهم خلال العقد المقبل. وقد تم إجراء الاستطلاع بمناسبة "يوم المستهلك الألماني"، اليوم الاثنين.

وتم استطلاع عينة تمثيلية تضم 1003 أشخاص بالغين، خلال الفترة بين السادس والثامن من نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يناقش الخبراء خلال "يوم المستهلك"، وجهات النظر بشأن القضايا التي تخص المستهلك، مثل المعاشات والتنقل والذكاء الاصطناعي.

وبحسب الاستطلاع، فعندما سُئل المشاركون عن المواضيع التي تستلزم أكبر قدر من العمل السياسي بالنسبة للمستهلكين، كانت إجابة 38% من المشاركين أنها "إمدادات الطاقة". ومن ناحية أخرى، يرى نحو 23% من المشاركين، أن الحاجة الأكبر في الوقت الحالي هي تحسين المعاشات.