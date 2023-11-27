رابطة العالم الإسلامي تدعو المجتمع الدولي لوقف الحرب في غزة

دعت رابطة العالم الإسلامي، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل الجاد من أجل وقف الحرب على قطاع غزة..مطالبة جميع الأطراف إلى البحث عن حلول مستدامة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال تنفيذ كافة القرارات والمواثيق الدولية بشكل عادل.

وقال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى، في القمة الدولية للهيئات الدينية المنعقدة اليوم الاثنين في العاصمة الإندونيسية جاكرتا: "إننا ندعو جميع الدول والمنظمات إلى العمل الجاد لوقف جميع الحروب خاصة الحرب الدائرة في قطاع غزة"، مشددا على ضرورة قيام جميع الأطراف بإيجاد حلول مستدامة لحل جميع المشكلات التي تحدث، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.

وأشار الأمين العام إلى أن الحروب تتسبب في سقوط مئات الملايين من الضحايا ولا تجلب إلا الأنانية والهمجية وتدمير الحياة..لافتا إلى أن إنشاء المنظمات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية كان بمثابة جهد جاد للحد من الحروب إلا أن ذلك للأسف لم تتم متابعته بجدية..معتبراً أن الصراع الذي يحدث في فلسطين يعد دليلا على ذلك القصور.