سموحة: لا توجد إمكانية لضم أحمد عبد القادر

نفى محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، ما تردد في الفترة الأخيرة عن محاولات ناديه للتعاقد مع أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، على سبيل الإعارة.

وقال فرج عامر في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الشمس»: «لا توجد إمكانية لضم أحمد عبد القادر، خاصة أن عقده أصبح ضمن الفئة الأولى في الأهلي».

وأضاف: «عبد القادر أصبح نجمًا كبيرًا، وسموحة تعاقد معه في سن صغيرة، وظهر بشكل مميز مع الفريق».

وتابع: «توسلت لمحمود الخطيب، رئيس الأهلي، في وقت سابق، من أجل الحصول على خدمات أحمد عبد القادر».

وأتم: «أيضًا طلبت التعاقد مع معتز محمد، لاعب الأهلي مواليد 2005، لكن الخطيب رفض، نظرا لتمسك مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر بالشاب الواعد».