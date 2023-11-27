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مدافع شتوتجارت يغيب عن الملاعب حتى نهاية العام

 (د ب أ)
نشر في: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 3:32 م | آخر تحديث: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 3:32 م

أعلن نادي شتوتجارت الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين أن مدافعه هيروكي إيتو سيغيب عن الملاعب حتى نهاية العام بسبب إصابة عضلية.

وتعرض الياباني الدولي إيتو للإصابة خلال المباراة التي انتهت بفوز الفريق على آينتراخت فرانكفورت 2 / 1 أمس الأول السبت، ولن يتمكن من المشاركة مجددا قبل الأجازة الشتوية.

وبالاتفاق مع النادي، سافر إيتو إلى بلاده لاستكمال عملية إعادة التأهيل.

وقال فابيان فولجموث مدير الكرة بالنادي :"إصابة هيروكي ألقت بظلالها على فرحة انتصارنا في فرانكفورت، لأنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا عبر قدراته الكروية وعقليته."

ويحتل شتوتجارت المركز الثالث في الدوري الألماني بفارق سبع نقاط خلف المتصدر باير ليفركوزن.

ولا يزال شتوتجارت أمامه أربع مباريات قبل الأجازة الشتوية، من بينها مباراته أمام بايرن ميونخ في 17 ديسمبر.

كذلك سيغيب إيتو عن المباراة أمام بوروسيا دورتموند في دور الستة عشر بكأس ألمانيا يوم السادس من ديسمبر.


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