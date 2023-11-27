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مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: يجب تمديد الهدنة الإنسانية في غزة

هديل هلال
نشر في: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 11:46 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 11:46 ص

أعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، عن امتنانه لدور مصر وقطر لتحقيق الهدنة في غزة، قائلًا إن نصف القطاع دُمر بالكامل والذي وصفه بأنه «أمر غير مقبول».

وقال في كلمة خلال اجتماع اللجنة المنبثقة عن القمة العربية والإسلامية مع وزير خارجية إسبانيا، صباح الاثنين، إن «الهدنة في غزة يحب أن تكون مستدامة»، مشيرًا إلى أن «العمل على الحل السياسي يسمح بكسر دائرة العنف بشكل نهائي».

وأشار إلى أن «المستوطنات أكبر عبء أمني على إسرائيل وتعد انتهاكا صارخًا للقانون الإنساني الدولي»، مجددًا إدانته لتخصيص الحكومة الإسرائيلية 43 مليون دولار لزيادة نشاط المستوطنات.

وأكد أن السلام هو الضامن الوحيد لسلام إسرائيل، مضيفًا: «لا يمكن أن نسمح بنكبة أخرى، والعواقب سيتكون أسوأ بكثير مما رأيناه من قبل، فالسلام ضرورة استراتيجية للمنطقة الأوروبية وشرق المتوسط وخارجها».


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