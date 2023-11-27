قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية نجحت في تحقيق المستهدفات الرئيسية ببعض المناطق مثل الدلتا والصعيد بنسبة تصل بين 75 % إلى 80 %، مشيرا إلى عدم ظهور تأثيرها الواضح بالقاهرة والجيزة؛ بسبب الكثافة السكانية وارتفاع كميات الاستهلاك.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الأحد، إلى انخفاض مؤشر التضخم من 41.5 % إلى 38.5 % الشهر الماضي، لافتا إلى تراجع أسعار الدواجن المجدة إلى 110 جنيهات وبيض المائدة لـ125 بانخفاض في الأخير يصل إلى 25 جنيها.

ولفت إلى تأثر السلع الأساسية ضمن المبادرة بتوفر المكون الدولاري في ظل الاعتماد على استيراد حوالي 40% من المكونات من الخارج وبعض السلع مثل الزيوت 97 %، منوها إلى استمرار المبادرة حتى أبريل المقبل.

وأشار إلى موافقة الرئيس على طرح الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية بالسعر الحر، قائلا: «تكلفة الرغيف اليوم جنيه -تحديدا 97.5 قرشا- في حين يباع ضمن منظومة التموين مقابل 5 قروش، دعم الخبز اليوم وصل 91 مليار جنيه، والدعم التمويني بالكامل 36 مليارا وإجمالي دعم التموين 127 مليار جنيه».

وأضاف أن الوزارة تستهدف مطلع يناير من العام المقبل؛ طرح الخبز لغير حاملي البطاقات التموينية بالسعر الحر مقابل جنيه واحد، موضحا أن التموين لا تنتوي تحقيق مكاسب مادية نظير توفير الخبز للمواطن.