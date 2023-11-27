إسرائيل تحتفظ بـ7 أسيرات فلسطينيات منذ ما قبل 7 أكتوبر

قال نادي الأسير الفلسطيني، الاثنين، إن السلطات الإسرائيلية تواصل اعتقال 7 أسيرات هن من بقين في الأسر منذ ما قبل 7 أكتوبر الماضي.
وأضاف في بيان أوردته وكالة الأناضول، أن من بين الأسيرات 3 من الأراضي المحتلة عام 1948 (إسرائيل)، وهن: شاتيلا أبو عيادة اعتقلت في 2016، ومحكومة بالسجن لمدة 16 عاماً، وأسماء أبو تكفة اعتقلت في أبريل الماضي (لم يصدر حكم عليها بعد).
بالإضافة إلى آية الخطيب، أعيد اعتقالها في سبتمبر الماضي، بعد أن أمضت فترة بالسجن الفعلي نحو عامين، ولاحقا حبس منزلي، ومحكوم عليها بالسجن لمدة أربع سنوات.
وأوضح النادي أن إسرائيل تواصل اعتقال أسيرتين من مدينة القدس الشرقية وهن نوال فتيحة اعتقلت في 2020، وهي محكومة بالسجن لمدة 8 سنوات، والطفلة نفوذ حماد، اعتقلت في 2021، وحكم عليها مؤخراً بالسجن لمدة 12 عاماً.
وتواصل إسرائيل اعتقال أسيرتين من مدينة جنين، وهما عطاف جرادات، اعتقلت في 2021، وهي موقوفة ولم يصدر حكم بحقها، وياسمين شعبان، اعتقلت في 2022، وهي محكومة بالسجن لمدة 6 سنوات.
وكانت إسرائيل أفرجت يومي الجمعة والسبت عن 31 أسيرة فلسطينية معتقلات منذ ما قبل 7 أكتوبر، في إطار اتفاق تبادل أسرى، فيما لم تفرج عن أي أسيرة اعتقلت بعد ذلك التاريخ.