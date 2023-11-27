سلاح الجو الألماني يتدرب على حماية مدينة كبيرة في مطار هانوفر

يجري سلاح الجو الألماني خلال الأيام المقبلة، تدريبا في مطار مدينة هانوفر على حماية المدن الكبرى.

وهبطت الطائرات المقاتلة الثلاث غير المسلحة من طراز يوروفايتر في المطار بعد ظهر اليوم الاثنين، حيث من المنتظر أن تنطلق هذه الطائرات في طلعات تدريبية من هانوفر متجهة إلى بحر الشمال.

وأوضح سلاح الجو الألماني أن سيناريو التدريب الذي يحمل عنوان "درع هانوفر" يتضمن اضطلاع المقاتلات بمهمة حماية مدينة كبيرة مثل هانوفر من التهديدات المحتملة من الجو، أي على سبيل المثال تهديدات المسيرات أو صواريخ كروز التي تحلق على ارتفاعات منخفضة.

وأضاف سلاح الجو أن الطائرات المقاتلة يمكنها أن تكتشف الأخطار في الجو في وقت مبكر والتصدي لها، كما أنها تعد مكملة لأنظمة الصواريخ الأرضية المضادة للطائرات.

ومن المخطط أن يتركز التدريب يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.

وذكر مطار هانوفر أن التدريب لن يكون له تأثير على حركة الطيران المعتادة.

وقال سلاح الجو إن الطائرات المقاتلة جزء من سرب القوات الجوية التكتيكية 71 "ريشتهوفن" في مدينة فيتموند، وهو السرب الذي يستخدم مطار هانوفر المدني كمطار بديل منذ بضع سنوات.

كانت ألمانيا شهدت في يونيو الماضي مناورة "اير ديفيندر 2023" وهي أكبر تدريب يجريه حلف شمال الأطلسي (ناتو) على نقل قواته منذ تأسيس الحلف الأطلسي، وشارك في المناورة 25 دولة بـ 250 طائرة ونحو 10000 جندي.