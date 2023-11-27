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توصلت الحكومة المركزية الإسبانية وحكومة الأندلس الإقليمية إلى تسوية لنزاعهما بشأن الحفاظ على محمية "دونانا" الطبيعية، التي تمثل واحدة من أكبر مناطق الأراضي الرطبة في أوروبا.

وترغب الحكومة المركزية الآن في استثمار 1.4 مليار يورو (1.53 مليار دولار) في منطقة الأرض الرطبة، وهي موقع تراث عالمي تابع لمنظمة اليونسكو، وهناك خطر تعرضها لجفاف بسبب الاستخراج الكبير للمياه الجوفية، خاصة لزراعة الفراولة.

ومن المنتظر أن يتم استخدام الأموال لوقف استخدام المناطق المزروعة وإعادة استصلاحها في وقت لاحق وكذلك اتخاذ تدابير أخرى للحفاظ على الأراضي الرطبة وتحسين وضع المزارعين.

وأعلنت وزيرة البيئة الإسبانية تيريزا ريبيرا، ورئيس الحكومة الإقليمية خوان مانويل مورينو، عن تفاصيل الخطة في بلدة "ألمونتي" اليوم الإثنين.

وتم الآن إلغاء مشروع قانون مثير للجدل اقترحه مورينو، وكان يهدف إلى إضفاء الشرعية على الآبار المحفورة والمناطق المزروعة بشكل غير قانوني.

وكانت منظمات بيئية قد احتجت على الخطة وهددت الحكومة المركزية والمفوضية الأوروبية باتخاذ إجراء قانوني ضدها.

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