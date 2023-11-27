وزراء الصحة بمصر وفلسطين وقطر يزورون مصابي غزة بمستشفى العريش

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زار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتورة مي الكيلة وزير الصحة الفلسطينية، ولولوه الخاطر وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية، المصابين الفلسطينيين في مستشفى العريش العام.

وتفقد الوزراء الثلاثة أقسام حضانات الأطفال الخدج التي تضم 16 طفلا فلسطينيا، وكذلك المصابين في أقسام الجراحات والعظام.

وأبدت وزيرة الصحة الفلسطينية خالص تقديرها لجهود القيادة السياسية المصرية ووزارة الصحة في رعاية المصابين الفلسطينيين في المستشفيات المصرية، لافتة إلى ما شاهدته من اهتمام بالغ من لحظة استلام المصابين في معبر رفح ونقلهم بسيارات الإسعاف وحتى توزيعهم على مستشفيات شمال سيناء وخارجها.

كما تفقد وزير الصحة المصري مركزا لدعم الأطفال نفسيا وترفيهيا، أقامته قطر في مستشفى العريش.

جاء ذلك بعد أن قامت الوزيرة الفلسطينية بزيارة إلى معبر رفح البري بشمال سيناء، بمرافقة وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وقيادات الصحة.