عرضت قناة «الجزيرة»، مقطع فيديو لشقيقة أحد المفرج عنه الذي يحمل الجنسية التايلاندية، ضمن صفقة تبادل الأسرى التي دخلت حيز التنفيذ، يوم الجمعة، على أن تستمر حتى غد الإثنين، بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

وأضافت في المقطع، أنها كانت تعتقد تعرض شقيقها للموت ضمن ال16 محتجزا الذين أعلنت عن سقوطهم جراء عمليات القصف، الأمر الذي أشعر عائلتها بالحزن، ولكنها بعد إعادة جثامين هؤلاء القتلى لم يكن بينهم، مؤكدة أن هذا الأمر أسعدها للغاية لأن أملها كان ضعيفا جدا في العثور على شقيقها، أو احتمالية تعرضه للقتل أو التعذيب في أحد الأنفاق المحتجز بها.

وأوضحت أن شقيقها لم يتعرض للاعتداء أو التعذيب، وكان يبدو على وجهه أن بخير وبحالة جيدة، وأطعم طعاما جيدا واعتني به بشكل كبير للغاية، معقبة «يبدو أنه مكث في منزل ولم يكن في نفق».

وفي اليوم الثالث للهدنة الإنسانية، أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عن 39 أسيرا فلسطينيا هم من الأطفال وذلك في إطار الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال وحركة حماس ضمن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، تسلم جيش الاحتلال الإسرائيلي، المحتجزين ال13 من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي الدفعة الثالثة من عملية تبادل الأسرى ضمن بنود الهدنة الإنسانية في غزة.

والهدنة دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة، وتمتد أربعة أيام ما يعني أنها يفترض أن تنتهي غدا الإثنين، في حين تبذل مصر وقطر جهودا مكثفة لتمديدها.